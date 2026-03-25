Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 10:22

IT-эксперт предостерег от скачивания сомнительного VPN

IT-эксперт Мясоедов: вместе с непроверенным VPN на телефон может скачаться вирус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Скачивание непроверенного VPN на телефон может привести к заражению гаджета вирусом, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, приложения из сомнительных источников способны перегружать смартфон и приводить к его перегреву.

Использование программы из недостоверных источников может вызвать перегрев телефона и создать дополнительные киберриски в случае использования запрещенных сервисов. Основная проблема заключается в том, что ради входа в какую-нибудь соцсеть люди периодически сходят с ума и готовы идти на дикие ухищрения. Они устанавливают программы, которые становятся прослойкой между запрещенным порталом и гаджетом пользователя. Но туда человек забивает все свои данные, там эта информация начинает храниться для будущих целей. Более того, в момент скачивания приложения в параллель с ним устанавливается, например, вирус, который начинает осуществлять вредоносные действия, — предупредил Мясоедов.

Он подчеркнул, что действия вредоносного приложения могут существенно повлиять на работу телефона. По словам эксперта, если программа в фоновом режиме постоянно запрашивает ресурсы гаджета, это может привести к его ускоренной разрядке и утечке персональных данных пользователя.

Ранее появилась информация, что в России участились поломки iPhone на фоне блокировки Telegram, поскольку пользователи смартфонов начали беспрерывно использовать VPN. По словам специалистов, основная причина — ночная зарядка гаджета при работе приложения в фоновом режиме.

смартфоны
гаджеты
вирусы
приложения
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.