IT-эксперт предостерег от скачивания сомнительного VPN

Скачивание непроверенного VPN на телефон может привести к заражению гаджета вирусом, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, приложения из сомнительных источников способны перегружать смартфон и приводить к его перегреву.

Использование программы из недостоверных источников может вызвать перегрев телефона и создать дополнительные киберриски в случае использования запрещенных сервисов. Основная проблема заключается в том, что ради входа в какую-нибудь соцсеть люди периодически сходят с ума и готовы идти на дикие ухищрения. Они устанавливают программы, которые становятся прослойкой между запрещенным порталом и гаджетом пользователя. Но туда человек забивает все свои данные, там эта информация начинает храниться для будущих целей. Более того, в момент скачивания приложения в параллель с ним устанавливается, например, вирус, который начинает осуществлять вредоносные действия, — предупредил Мясоедов.

Он подчеркнул, что действия вредоносного приложения могут существенно повлиять на работу телефона. По словам эксперта, если программа в фоновом режиме постоянно запрашивает ресурсы гаджета, это может привести к его ускоренной разрядке и утечке персональных данных пользователя.

Ранее появилась информация, что в России участились поломки iPhone на фоне блокировки Telegram, поскольку пользователи смартфонов начали беспрерывно использовать VPN. По словам специалистов, основная причина — ночная зарядка гаджета при работе приложения в фоновом режиме.