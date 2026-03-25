Обвиняемому в изнасиловании российской школьницы запросили пожизненное

Прокурор во Владимирской области запросил пожизненное лишение свободы для обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, сообщили в региональной прокуратуре. В надзорном ведомстве подчеркнули наличие отягчающих обстоятельств.

По данным следствия, преступление произошло вечером 10 июля 2025 года в Киржаче. 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил девушку, выходившую из такси, после чего последовал за ней. Он напал на потерпевшую, схватил ее за шею и силой переместил в безлюдное место, где совершил преступление.

После этого, по версии следствия, фигурант предпринял попытку скрыть содеянное. Он душил девушку, затягивая на ее шее кофту, а затем удерживал в воде в канаве до прекращения признаков жизни. Тело погибшей он замаскировал ветками и скрылся. Обвиняемый уже привлекался к ответственности за изнасилование несовершеннолетней, что учитывается как рецидив.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области сообщила, что Шатурский городской суд вынес приговор мужчине по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Ему назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.