25 марта 2026 в 11:41

«Так хапанул!»: Петухов рассказал, как стал главой курского минспорта

«Так хапанул!»: Петухов рассказал, как стал главой курского минспорта

Алексей Петухов Алексей Петухов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Алексей Петухов в интервью РИА Новости рассказал, что не хотел соглашаться на должность министра спорта Курской области, но в итоге принял предложение. По его словам, он понимал, что взять на себя такую ответственность с ходу «архисложно».

После завершения спортивной карьеры Петухов стал директором курской спортивной школы «Арена», а с 2021 по 2024 год возглавлял региональный минспорта. Он отметил, что до этого настраивался на министерскую должность, вникал в документы, но понимал, что это чрезвычайно тяжелая работа. На тот момент пост занимала олимпийская чемпионка Евгения Ламонова (ныне сенатор), которая через полтора года ушла в областную думу.

Через полтора года позвали меня. А я уже не хочу! Так хапанул к тому моменту. Готов был остаться директором школы. Но подумал: предлагают один раз. Согласился, — поделился он.

Спортсмен также поделился воспоминаниями о рабочих буднях на посту министра. Он рассказал, что ему приходилось лично выезжать на замену баскетбольного кольца и участвовать в субботниках.

Денег нет! И мы с правительством собирались, с пилами и лопатами убирали сухостой для подготовки лыжероллерной трассы, — отметил чемпион мира 2013 года.

Ранее Петухов заявил NEWS.ru, что результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде-2026 не оправдал надежд. Он предположил, что их непопадание в четвертьфинал может быть связано с усталостью после скиатлона.

ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

