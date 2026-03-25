«Так хапанул!»: Петухов рассказал, как стал главой курского минспорта

Бронзовый призер Олимпийских игр российский лыжник Алексей Петухов в интервью РИА Новости рассказал, что не хотел соглашаться на должность министра спорта Курской области, но в итоге принял предложение. По его словам, он понимал, что взять на себя такую ответственность с ходу «архисложно».

После завершения спортивной карьеры Петухов стал директором курской спортивной школы «Арена», а с 2021 по 2024 год возглавлял региональный минспорта. Он отметил, что до этого настраивался на министерскую должность, вникал в документы, но понимал, что это чрезвычайно тяжелая работа. На тот момент пост занимала олимпийская чемпионка Евгения Ламонова (ныне сенатор), которая через полтора года ушла в областную думу.

Через полтора года позвали меня. А я уже не хочу! Так хапанул к тому моменту. Готов был остаться директором школы. Но подумал: предлагают один раз. Согласился, — поделился он.

Спортсмен также поделился воспоминаниями о рабочих буднях на посту министра. Он рассказал, что ему приходилось лично выезжать на замену баскетбольного кольца и участвовать в субботниках.

Денег нет! И мы с правительством собирались, с пилами и лопатами убирали сухостой для подготовки лыжероллерной трассы, — отметил чемпион мира 2013 года.

Ранее Петухов заявил NEWS.ru, что результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде-2026 не оправдал надежд. Он предположил, что их непопадание в четвертьфинал может быть связано с усталостью после скиатлона.