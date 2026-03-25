Москалькова призвала защищать русскоязычных на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к мировому сообществу с призывом принять меры для защиты русскоязычных на Украине. Так она отреагировала на новость о том, что в стране хотят повысить штрафы за использование русского языка.

Мовный омбудсмен Украины (уполномоченный по защите государственного языка. — NEWS.ru) заявила о необходимости в два раза увеличить штрафы за использование русского языка. <…> Решительно осуждаю и призываю мировое сообщество обратить пристальное внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения, — написала она.

Москалькова подчеркнула, что в ходе обмена военнопленными не встречала ни одного украинского бойца, который не говорил бы по-русски. По ее мнению, принуждение людей к украинскому языку — это «невежество, дикость и культурный вандализм».

Ранее стало известно, что украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила втрое увеличить штрафы за использование русского языка на Украине. По ее мнению, такие меры способны якобы «вправить мозги и заставить придерживаться закона».