«Пусть этот автобус уйдет»: Захарова описала отношение Зеленского к ЕС Захарова: Зеленский бежит за ЕС, как за прищемившим его дверью автобусом

Украинский президент Владимир Зеленский пытается втиснуться в Евросоюз любой ценой и бежит за ним, как за автобусом, который прищемил дверью его руку, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призналась, что ее шокируют угрозы Зеленского одному из лидеров ЕС на фоне многомиллиардной помощи Брюсселя.

Пытается втиснуться в Европейский союз всеми способами. Не мытьем, так катаньем — хоть что-то, но просунуть в эту дверь. Пусть этот автобус уйдет и твою руку прищемит, но ты все равно будешь за ним бежать и кричать, что ты едешь в автобусе просто потому, что бежишь за ним рядом, — отметила она.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.