Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС

Президентом России подписан указ о награждении орденами Мужества посмертно Ильи Климанова и Максима Горбунова — сотрудников ДПС Южного округа столицы, ценой собственных жизней предотвративших террористический акт, который мог унести жизни сотен москвичей, — говорится в сообщении.