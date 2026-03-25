25 марта 2026 в 10:43

В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал освободить от обязательной декларации товары ручной работы, продаваемые на маркетплейсах, если их годовой оборот не превышает 2,4 млн рублей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что инициатива направлена на защиту самозанятых и матерей в декрете, для которых новые правила сертификации создают непосильные финансовые барьеры.

С 1 октября для маркетплейсов вступают в силу новые правила. Для каждого товара требуются сертификаты или декларации, чья стоимость может доходить до 40 тыс. рублей. Их невозможно оформить без статуса ИП и реальных испытаний продукции. В итоге большинству самозанятых, особенно продающим косметику и декор ручной работы, а также природные материалы, придется либо регистрироваться как индивидуальный предприниматель и нести все сопутствующие расходы либо уходить с площадок. Часто на маркетплейсах товары собственного производства и сбора продают матери в декрете. Нельзя отнимать у них возможность зарабатывать. Поэтому наша фракция предлагает освободить от обязательной декларации товары ручной работы с оборотом не более 2,4 млн рублей в год, — сказал Миронов.

По его мнению, маркетплейсы являются одним из ключевых инструментов развития регионов, предоставляя людям возможность зарабатывать там, где уровень дохода значительно ниже московского. Он отметил, что новые требования ставят под удар социально уязвимую прослойку самозанятых граждан, которые не имеют ресурсов для оформления дорогостоящих сертификатов.

Маркетплейсы дают людям возможность зарабатывать там, где зарплаты в несколько раз меньше столичных. Это один из немногих реально работающих институтов развития глубинки. Для хрупкой и социально уязвимой прослойки самозанятых новые правила принесут непосильные расходы, они вынуждены будут просто отказаться от заработка. Призываю Минпромторг освободить продавцов от необходимости предоставлять документы на природные товары для декора и поделок: камни, шишки, сухоцветы, кору деревьев, мох и так далее, — подытожил Миронов.

Ранее стало известно, что российские маркетплейсы планируется обязать нести субсидиарную ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. Механизм предполагается разработать до января 2028 года, этим займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
