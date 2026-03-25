ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском университете МВД

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли подготовку теракта в Новороссийске, который, по данным ведомства, координировался украинскими спецслужбами, сообщила пресс-служба ведомства. Целью атаки являлась учебная база Краснодарского университета МВД России, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов по заданию украинских спецслужб. Там уточнили, что злоумышленники планировали диверсии в отношении критически важных объектов. Украинские спецслужбы расчитывали атаковать военнослужащих в зоне СВО, а также стратегические объекты Московского региона с использованием самодельных взрывных устройств и беспилотников. Сообщалось, что один из задержанных получил в одной из транспортно-логистических компаний посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом.