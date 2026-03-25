В файлах Эпштейна нашли коллаж с тремя европейскими политиками в постели Коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели обнаружен в файлах Эпштейна

В одном из файлов, опубликованным американским Минюстом по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обнаружено сгенерированное искусственным интеллектом изображение трех европейских политиков, пишет РИА Новости. На картинке можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского, премьера Великобритании Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона лежащими в одной постели (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Документы, общий объем которых превысил 3,5 млн файлов, содержат подборку электронных писем от анонимного отправителя. В приложении к одному из них приведено изображение, предположительно созданное нейросетью. На нем украинский президент с потерянным взглядом расположен между британским премьером и французским лидером — все трое без одежды.

Автор послания, датированного февралем 2025 года, обращается к президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой защитить его семью от упомянутых политиков. Он также позволяет себе резкие выражения в адрес Зеленского.

Пожалуйста, президент Трамп и президент Путин, работайте вместе! Пошел ты, Зеленский, — добавил анонимный автор.

Ранее сообщалось, что британские власти готовят к обнародованию документы, связанные с контактами бывшего принца Эндрю с Эпштейном в период, когда член королевской семьи занимал пост торгового представителя. Часть сведений, относящихся к 2001 году и более раннему периоду, существует лишь в бумажном виде, поэтому их поиск займет продолжительное время.