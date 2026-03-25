Дачникам напомнили, как правильно утилизировать старую древесину

Владельцам садовых участков следует избавляться от старых деревянных конструкций, а также остатков кровли с помощью переработки, а не хранить их годами, захламляя территорию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, если вещь не использовалась три-пять лет, она уже не найдет применения и создает пожароопасную обстановку.

Вопрос утилизации старых конструкций на дачном участке стоит особенно остро. Многие садоводы годами хранят демонтированные заборы, ржавые бочки, остатки кровли в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. Но практика показывает, если вещь не использовалась три-пять лет, она уже не найдет применения, а только захламляет территорию и создает пожароопасную обстановку. При этом современное законодательство и развитая инфраструктура переработки позволяют избавляться от такого хлама с пользой для кошелька и без вреда для экологии. Чистые деревянные отходы без покрытий можно сдать в пункты приема или заказать бункер для крупногабаритного мусора, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что металлочерепица и профнастил относятся к металлолому, который можно сдавать в пункты приема. По словам депутата, старый шифер, содержащий асбест, требует осторожного обращения.

Части кровли требуют особого подхода. Битумная черепица, рубероид, ондулин относятся к отходам, которые нельзя смешивать с обычным строительным мусором. Металлочерепица и профнастил — это тот же металлолом, их смело можно сдавать в пункты приема. Шифер, особенно старый, содержащий асбест, требует осторожного обращения: его нельзя дробить и распиливать без средств защиты, чтобы не вдыхать асбестовую пыль. Такой материал вывозится как строительный мусор на лицензированные полигоны, — подытожил Чаплин.

