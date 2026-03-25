25 марта 2026 в 10:28

Что известно о взрыве дома в Севастополе

Взрыв в Севастополе повредил не менее семи домов

Семь многоквартирных зданий и не менее 15 автомобилей получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, как минимум в четырех домах были выбиты стекла.

В режим ЧС включены три дома: 14, 20, 16 [по улице Павла Корчагина]. И еще есть небольшие повреждения в четырех [домах] точно. Это только остекление, — сказала она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев до этого подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера после взрыва в многоквартирном доме. Три наиболее пострадавших дома попали в зону ЧС.

Ранее выяснилось, что эпицентр взрыва находился на балконе на первом этаже. В результате трагедии на месте умерла 50-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Четыре дочери погибшей получили различные травмы и находятся в больницах. В СК подчеркнули, что газовое оборудование в квартире не повреждено, в связи с чем у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке
«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

