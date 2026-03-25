Что известно о взрыве дома в Севастополе Взрыв в Севастополе повредил не менее семи домов

Семь многоквартирных зданий и не менее 15 автомобилей получили повреждения в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщила глава Гагаринского муниципального округа Екатерина Фалина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, как минимум в четырех домах были выбиты стекла.

В режим ЧС включены три дома: 14, 20, 16 [по улице Павла Корчагина]. И еще есть небольшие повреждения в четырех [домах] точно. Это только остекление, — сказала она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев до этого подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера после взрыва в многоквартирном доме. Три наиболее пострадавших дома попали в зону ЧС.

Ранее выяснилось, что эпицентр взрыва находился на балконе на первом этаже. В результате трагедии на месте умерла 50-летняя хозяйка квартиры, ее 20-летний сын числится пропавшим без вести. Четыре дочери погибшей получили различные травмы и находятся в больницах. В СК подчеркнули, что газовое оборудование в квартире не повреждено, в связи с чем у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа.