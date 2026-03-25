25 марта 2026 в 11:09

Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт

Юрий Колокольников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актер Юрий Колокольников попал на фото вместе с 14-летней дочерью Софией от артистки Ксении Раппопорт. Он провел выходные с семьей в кафе, снимок опубликовала мать подростка в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На фото актер обнял свою дочь, отвернувшись от камеры. Девушка в свою очередь задумчиво смотрела вдаль, опершись подбородком на левую руку.

Ранее сообщалось, что Колокольников получил травму во время съемок фильма «Левша». Артист отметил, что на съемочной площадке работала команда каскадеров, однако он старался обходиться без услуг дублеров. Актер также признался, что после подобных съемок предпочитает восстанавливаться в спокойной обстановке. Лучшим отдыхом Колокольников назвал возможность ничего не делать.

Также Колокольникова, принимавшего участие в съемках сериала «Белый лотос», номинировали на премию Actor Awards в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». В 2025 году в актерской номинации на этой премии также был представлен еще один российский актер — Юра Борисов.

