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Жара в столице: аномально высокая температура угнетает москвичей

17:49, 18 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара в Москве такая, как в самые пиковые период лета. Ситуация усугубляется тем, что из Средней Азии, из пустыни Каракумы поступает тёплый воздух, в котором очень мало водяного пара. Аномально высоким температурам способствует отсутствие облаков. Почва сильно нагревается из-за того, что солнечные лучи не отражаются и не поглощаются и это тепло быстро поступает в воздух, которым дышат москвичи.

18 мая побит температурный рекорд для этой даты — плюс 29,2 градуса. Это на одну десятую градуса выше показателя, зафиксированного в конце XIX века.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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