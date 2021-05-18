Жара в столице: аномально высокая температура угнетает москвичей

Жара в Москве такая, как в самые пиковые период лета. Ситуация усугубляется тем, что из Средней Азии, из пустыни Каракумы поступает тёплый воздух, в котором очень мало водяного пара. Аномально высоким температурам способствует отсутствие облаков. Почва сильно нагревается из-за того, что солнечные лучи не отражаются и не поглощаются и это тепло быстро поступает в воздух, которым дышат москвичи.
18 мая побит температурный рекорд для этой даты — плюс 29,2 градуса. Это на одну десятую градуса выше показателя, зафиксированного в конце XIX века.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru