Выпускники школ получат аттестаты и медали до 15 июня

https://static.news.ru/photo/cabb3b18-9e6e-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выпускники школ, в том числе и золотые медалисты, получат свои аттестаты и медали до 15 июня, несмотря на изменения в формате аттестации. Он напомнил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты госэкзаменов нужны для поступления в вуз.

К 15 июня вы сможете получить школьные аттестаты, и мы обязательно сохраним возможность получить аттестаты с отличием, золотые медали, которые так ценны в традициях отечественной школы, — сообщил Кравцов во время онлайн-марафона «Последний звонок — 2020».

Как писал NEWS.ru, Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера в школах пройдут в очном формате. Также он поздравил школьников с последними звонками. 25 мая в онлайн-формате стартовала всероссийская акция «Последний звонок — 2020». Для выпускников школ подготовили различные конкурсы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами и ведущими.