Минпросвещения понадеялось на очное проведение выпускных

https://static.news.ru/photo/646a2896-9e6a-11ea-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера в школах пройдут в очном формате. Он поздравил школьников с последними звонками.

В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате, — заявил министр в эфире онлайн-марафона Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 25 мая стартовала всероссийская акция «Последний звонок — 2020» для выпускников школ. Мероприятия проходят в онлайн-формате. Для выпускников были подготовлены различные конкурсы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами и ведущими.

NEWS.ru писал, что всероссийский онлайн-выпускной в вузах намечен на 4 июля. Министр науки и образования России Валерий Фальков заявил, что выпускников поздравят «лучшие, самые успешные люди нашей страны».