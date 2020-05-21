Всероссийский онлайн-выпускной в вузах намечен на 4 июля

https://static.news.ru/photo/51bb1820-9c05-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Всероссийский выпускной для вузов, предположительно, пройдёт в режиме онлайн 4 июля. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Мы выступили с одной такой инициативой. Понятно, в силу распространения вот эпидемии, да, а с другой стороны, если подумать, собственно онлайн, это ведь ещё и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в таком формате выпускной пройдёт впервые. Выпускников поздравят «лучшие, самые успешные люди нашей страны». Фальков добавил, что будут и локальные площадки из-за разницы в часовых поясах.

Ранее Валерий Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе. Он отметил, что такие вакантные места на втором и последующих курсах имеются практически в каждом институте. Таким образом, университетам предложено «предоставить более широкие возможности», писал NEWS.ru.