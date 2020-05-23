Всероссийский последний звонок в школах пройдёт 25 мая в режиме онлайн

Всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится 25 мая. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщили в министерстве просвещения.
Начало запланировано на 10:00 по московскому времени. Для выпускников подготовлены различные конкурсы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами и ведущими. Те поделятся своими историями школьной поры.
Трансляция
Ранее министерство рекомендовало всем школам страны провести последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме.
Кроме того, как писал NEWS.ru, министр образования и науки Валерий Фальков предложил провести в формате онлайн всероссийский выпускной для студентов. Предполагается, что он пройдёт 4 июля.
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