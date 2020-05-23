Всероссийский последний звонок в школах пройдёт 25 мая в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/84063ac6-9cd7-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020» состоится 25 мая. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщили в министерстве просвещения.

Начало запланировано на 10:00 по московскому времени. Для выпускников подготовлены различные конкурсы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами и ведущими. Те поделятся своими историями школьной поры.

Трансляция состоится на сайте Минпросвещения в социальных сетях.

Ранее министерство рекомендовало всем школам страны провести последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме.

Кроме того, как писал NEWS.ru, министр образования и науки Валерий Фальков предложил провести в формате онлайн всероссийский выпускной для студентов. Предполагается, что он пройдёт 4 июля.