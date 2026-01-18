Выкладываю слоями картошку, мясо и грибы — через час в духовке запеканка «А-ля француз». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, тающая картофельная подушка, сочный фарш с ароматными грибами и золотистая сырная корочка, залитая сливочным соусом, — настоящее произведение кулинарного искусства в одной форме.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 400 г фарша (свино-говяжий), 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 300 мл сливок 20%, 2 яйца, соль, перец, мускатный орех, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук и грибы мелко нарежьте и обжарьте до золотистости, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжаривайте до готовности. В отдельной миске смешайте сливки, яйца, соль, перец и щепотку мускатного ореха. В смазанную маслом форму выложите слоями: половину картофеля, весь фарш с грибами, оставшийся картофель. Залейте сливочной заливкой, посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте с зеленью.

