26 января 2026 в 14:05

Выкладываем слоями фарш и капусту: простая запеканка — как голубцы, только быстро

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется голубцов, а времени на долгую возню нет, эта запеканка станет настоящей находкой. По вкусу она очень напоминает классические голубцы, но готовится в разы быстрее и проще. Все, что нужно, — слоями выложить фарш и капусту, залить сметанно-яичной смесью и отправить в духовку.

Для приготовления понадобится: свино-говяжий фарш — 400 г, белокочанная капуста — половина среднего кочана, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., яйца — 3 шт., сметана — 3 ст. л., твердый сыр — 100 г, соль, перец и сушеный чеснок — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и дала сок. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке. Фарш переложите в миску, добавьте соль, перец и сушеный чеснок, хорошо перемешайте. В глубокой форме для запекания выложите ингредиенты слоями: сначала половину капусты, затем ровный слой сырого фарша, сверху распределите лук и морковь и накройте оставшейся капустой. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, приправьте солью и перцем. Равномерно залейте запеканку получившейся смесью и посыпьте тертым сыром. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 35–40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут до золотистой сырной корочки.

Ранее мы делились рецептом гречки по-грузински. Сытно, ароматно и по-домашнему: даже стараться не нужно, смешиваем — и в духовку.

Ольга Шмырева
