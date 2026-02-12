Зимняя Олимпиада — 2026
Выкидываете залежавшийся хлеб? Я делаю из него нереальную запеканку — ароматная начинка, нежный вкус: круче любой пиццы

Эта запеканка — лучший способ дать вторую жизнь черствому хлебу. Тостовые ломтики впитывают яично-молочную смесь и превращаются в нежную основу для сытной начинки.

Для запеканки мне понадобится: тостовый хлеб (6-8 ломтиков), яйца (4 шт.), молоко (200 мл), тертый сыр (100 г), ветчина или курица (100 г), помидоры черри (5-6 шт.), зелень, соль, перец.

Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю ломтики хлеба в один слой. Если хлеб очень свежий, можно немного подсушить его на сухой сковороде. Ветчину или курицу нарезаю небольшими кубиками, помидоры черри режу половинками, зелень мелко рублю. Равномерно распределяю начинку поверх хлеба. В миске взбиваю яйца с молоком, солью и перцем до однородности. Заливаю этой смесью хлеб с начинкой, слегка прижимаю ложкой, чтобы вся масса пропиталась. Сверху обильно посыпаю тертым сыром. Оставляю на 5-7 минут для пропитки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на порции. Подаю теплой со сметаной или свежими овощами.

