Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 06:31

Выдерживает сильные ливни и первые снегопады: этот цветок не погубит погода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот выносливый цветок с крепкими стеблями выдерживает сильные ливни без полегания, а его соцветия не теряют форму при первых снегопадах. Растение образует пышные кусты, которые с сентября по ноябрь усыпаны цветами.

Астра новобельгийская — уникальный многолетник, который продолжает цвести даже в затяжные дожди и первые снегопады, создавая яркие фиолетово-розовые пятна в осеннем саду! Астра абсолютно неприхотлива — растет на любых почвах, кроме заболоченных, и требует лишь солнечного места.

Ее корневая система зимует без укрытия даже в северных регионах, а весной быстро отрастает, не боясь возвратных заморозков. Этот цветок не погубит погода!

Ранее стало известно, какой многолетник дает 30–40 цветков ежедневно.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь
«Вопреки воле»: в Германии раскрыли амбициозный план ЕС и Киева
В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании
«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке
Украинские военные стали пропадать под Сумами целыми взводами
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Стало известно, когда в России начнут доставлять товары беспилотниками
Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России
Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов
Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте
На Украине объявили в розыск известного российского интеллектуала
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом
Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае
«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию
Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей
В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»
Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы
Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.