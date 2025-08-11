Выдерживает сильные ливни и первые снегопады: этот цветок не погубит погода

Выдерживает сильные ливни и первые снегопады: этот цветок не погубит погода

Этот выносливый цветок с крепкими стеблями выдерживает сильные ливни без полегания, а его соцветия не теряют форму при первых снегопадах. Растение образует пышные кусты, которые с сентября по ноябрь усыпаны цветами.

Астра новобельгийская — уникальный многолетник, который продолжает цвести даже в затяжные дожди и первые снегопады, создавая яркие фиолетово-розовые пятна в осеннем саду! Астра абсолютно неприхотлива — растет на любых почвах, кроме заболоченных, и требует лишь солнечного места.

Ее корневая система зимует без укрытия даже в северных регионах, а весной быстро отрастает, не боясь возвратных заморозков. Этот цветок не погубит погода!

Ранее стало известно, какой многолетник дает 30–40 цветков ежедневно.