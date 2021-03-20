Выдачу налоговых вычетов могут упростить для погашения кредитов

https://static.news.ru/photo/00afa4e8-8a14-11eb-b4e5-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кабмин одобрил новые поправки, которые предполагают получение россиянами имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Документ будет направлен на рассмотрение Госдумы РФ.

Как сказано на сайте правительства, граждане, у которых есть ипотека или которым необходимо погасить проценты по кредиту, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, могут пройти упрощённую процедуру возврата средств.

Поправки предполагают уточнение момента возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. Также в проекте сказано, какие именно документы и в каком порядке должны будут направить россияне, чтобы подтвердить произведённые расходы, пишет «Интерфакс».

Уточнят и сроки начисления процентов, выплачиваемых россиянам при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета в упрощённом порядке, и срок вступления законопроекта в силу.

Ранее NEWS.ru перечислил налоговые изменения, которые ждут россиян в ближайшее время. В 2021 году было принято более 50 изменений в Налоговый кодекс РФ. Например, отменили ЕНВД — единый налог на вменённый доход, теперь большинство малых предприятий и ИП перейдёт на упрощённое налогообложение. Самыми важными изменениями являются повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год и увеличение НДПИ в 3,5 раза.