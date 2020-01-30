https://static.news.ru/photo/389fa9e4-4329-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Города России. Чебоксары. Архивное фото Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября 2020 года. Об этом сообщили в избиркоме республики.

Официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне. Сами выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, — сообщил источник РИА Новости.

В середине января прежний глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Поступок руководителя региона раскритиковали в СМИ и партии.

Владимир Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия». Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев, писал NEWS.ru.