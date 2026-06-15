Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 08:38

Вяленая вишня и два вида шоколада — на такое печенье реально подсесть

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все гениальное просто: смешал все ингредиенты ложкой, убрал в холодильник на 10 минут — и вот результат.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 2 шт, мука пшеничная — 250 г, овсяные хлопья — 300 г, сахарная пудра — 200 г, масло сливочное — 200 г, вишня вяленая — 80 г, шоколад — 50 г, шоколад белый — 50 г, разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Сначала залил вяленую вишню теплой водой на 10–15 минут, чтобы она набухла и стала сочнее, потом обсушил. Тем временем мелко порубил оба вида шоколада ножом — пусть кусочки будут разного размера, так интереснее.

Мягкое сливочное масло взбил с сахарной пудрой до однородности, по одному ввел яйца. Просеял муку с разрыхлителем, добавил соль и овсяные хлопья, вмешал все в масляную основу ложкой.

Добавил вишню и шоколад, перемешал, убрал тесто в холодильник на 10 минут. Из охлажденного теста скатал шарики размером с грецкий орех, обвалял в овсяных хлопьях, слегка приплюснул и выпек при 200 °C до золотистого цвета.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Печенье получилось хрустящим снаружи, с яркими кисло-сладкими вкраплениями вишни. Особенно удалось то, что шоколад не вытек, а остался кусочками — спасибо охлаждению теста. Храните его в герметичной банке: через день оно становится только вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Хабаровчанка получила 19 лет колонии за подготовку теракта
Общество
Хабаровчанка получила 19 лет колонии за подготовку теракта
Рособрнадзор озвучил порядок апелляции ЕГЭ-2026
Общество
Рособрнадзор озвучил порядок апелляции ЕГЭ-2026
Печенье, сгущенка и орехи — «Ленивые муравьишки» для спонтанного чаепития
Общество
Печенье, сгущенка и орехи — «Ленивые муравьишки» для спонтанного чаепития
Разминаю банан с яйцом — к чаю подаю нежные «Овсянки»: мягкие, рассыпчатые, ни грамма муки
Общество
Разминаю банан с яйцом — к чаю подаю нежные «Овсянки»: мягкие, рассыпчатые, ни грамма муки
Тру тесто на крупной терке и запекаю горкой — к чаю подаю «Творожную паутинку»: нежное, рассыпчатое печенье
Общество
Тру тесто на крупной терке и запекаю горкой — к чаю подаю «Творожную паутинку»: нежное, рассыпчатое печенье
Общество
рецепты
еда
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил вероятность подписания мирной сделки США и Ирана
«Какая-то ошибка»: Михалков отказался решать проблемы российского кино
Финэксперт спрогнозировал, как изменится ключевая ставка в ближайшее время
Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке
Самая богатая женщина Австралии вложила в компанию Маска космическую сумму
Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев
Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина
«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю
Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах
Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа
В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку
Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей
Альпинистка погибла страшной смертью на второй по высоте вершине мира
«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам
Дмитриев обвинил западные СМИ в попытках скрыть правду
«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке
«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке
В Сочи парализовало международный аэропорт
Российские бойцы отучили ВСУ запускать по пять гексакоптеров одновременно
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.