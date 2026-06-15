Вяленая вишня и два вида шоколада — на такое печенье реально подсесть

Вяленая вишня и два вида шоколада — на такое печенье реально подсесть

Все гениальное просто: смешал все ингредиенты ложкой, убрал в холодильник на 10 минут — и вот результат.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 2 шт, мука пшеничная — 250 г, овсяные хлопья — 300 г, сахарная пудра — 200 г, масло сливочное — 200 г, вишня вяленая — 80 г, шоколад — 50 г, шоколад белый — 50 г, разрыхлитель теста — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Сначала залил вяленую вишню теплой водой на 10–15 минут, чтобы она набухла и стала сочнее, потом обсушил. Тем временем мелко порубил оба вида шоколада ножом — пусть кусочки будут разного размера, так интереснее.

Мягкое сливочное масло взбил с сахарной пудрой до однородности, по одному ввел яйца. Просеял муку с разрыхлителем, добавил соль и овсяные хлопья, вмешал все в масляную основу ложкой.

Добавил вишню и шоколад, перемешал, убрал тесто в холодильник на 10 минут. Из охлажденного теста скатал шарики размером с грецкий орех, обвалял в овсяных хлопьях, слегка приплюснул и выпек при 200 °C до золотистого цвета.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Печенье получилось хрустящим снаружи, с яркими кисло-сладкими вкраплениями вишни. Особенно удалось то, что шоколад не вытек, а остался кусочками — спасибо охлаждению теста. Храните его в герметичной банке: через день оно становится только вкуснее.