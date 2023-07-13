«Вы против России, против Путина?»: что сейчас происходит в Ельцин Центре Репортаж из Ельцин Центра в Екатеринбурге, который призывают закрыть режиссер Никита Михалков и певица Вика Цыганова

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Пространство Ельцин Центра

В июне этого года Министерство юстиции ответило отказом на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских с просьбой проверить деятельность Ельцин Центра (ЕЦ) на иностранное вмешательство и признать его иноагентом. Как объяснили в ведомстве, сделать это невозможно из-за того, что ЕЦ создан и действует на основании федерального закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Тем не менее призывы закрыть Ельцин Центр звучат снова и снова, в том числе от режиссера Никиты Михалкова и певицы Вики Цыгановой, заявившей, что в Екатеринбурге «гнездится много темных либерастов». Что на самом деле происходит в ЕЦ, какую позицию занимают жители города — в репортаже специального корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги.

Что можно увидеть на выставке в Ельцин Центре

У входа в Ельцин Центр молодые пацаны снимают ролики для Tik-Tok. Величественный монумент Бориса Ельцина смотрит на город. У набережной в песке играют дети, в здание входят и выходят туристы, горожане.

Ельцин Центр был построен в 2015 году по модели современных европейских культурных центров. На церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова Бориса Николаевича Наина Ельцина. Тогда еще никто не знал, как много неоднозначных заявлений будут посвящены ЕЦ в будущие годы.

Интерактивная выставка, содержащая исторические документы, соседствует с торговыми площадками, винтажным магазином, лекторием, фитнес-клубом, столиками для пинг-понга и зоной отдыха. Ганина Яма и Ельцин Центр — два главных места притяжения в Екатеринбургской области.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Выставка начинается с исторического мультфильма, в котором красочно пересказывается история России до появления фигуры Бориса Ельцина. Именно этот сюжет возмутил председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова, который высказался, что это «ужасающий мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, а свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Впрочем, люди выходят из темного зала не с такими мрачными впечатлениями: одни восхищены графикой, другие недовольны упоминанием числа людей, погибших в период советской власти, третьи оценили портреты семьи Романовых.

Мы двигаемся дальше — через плакаты Первой мировой войны, стихи Осипа Мандельштама, портреты Сталина, черную «Чайку» Ельцина, на которой он катал детей, идем на второй этаж, где начинается интерактивная выставка: путч 1991 года, баррикады, Ельцин в троллейбусе, кадры расстрела Белого Дома, кабинет в Кремле, пустые полки советских магазинов и наконец — рождение Конституции.

По телевизору известные личности рассказывают про эпоху Ельцина. Ниже наклейка: «Медиапрограмма музея включает выступления лиц, признанных иностранными агентами». Всё из-за Бориса Гребенщикова и Алексея Венедиктова (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов), которых добавили в список совсем недавно.

«У меня были мысли, что если Ельцин Центр закроют, то я уеду из страны»

Выставка «Семь дней, которые изменили Россию» состоит из семи залов, закрученных как часовой механизм. Сразу напрашивается сравнение с семью днями Божественного творения, но сотрудница музея объясняет задумку проще: в распоряжении Центра к тому моменту осталось всего семь залов.

Я работаю здесь около года, — объясняет Алена (имя изменено), сотрудница музея. — Когда на нас начались нападки, у меня были мысли, что если Ельцин Центр закроют, то я уеду из страны. Потому что это будет конец для города.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

— Как думаете, почему Михалков и некоторые общественные деятели хотят закрыть Центр?

— Потому что им кажется, что он идет вразрез с действующей политикой. Но мы не делаем ничего противозаконного. Зал «День четвертый» — «Рождение Конституции». Там про свободу. Некоторые люди, увидев стенд, начинают возмущаться: «Что это такое? Вы что, против России? Вы против Путина?» Хотя там просто выбиты законы Конституции. Зайдите в зал «День пятый» и увидите, как Михалков топит за Ельцина. А сейчас он хочет его закрыть. Каждый сам отвечает за свои слова.

По словам Анастасии, ей важно, что Центр придерживается принципов разнообразия, равенства и инклюзивности — заявление об этом есть и на официальном сайте. На первом этаже созданы гендерно-нейтральные туалеты, туалеты для инвалидов, есть пандусы и инвалидные коляски. Слабовидящие, незрячие посетители могут посетить выставку с собакой-поводырем. На верхних этажах школьники могут бесплатно забронировать пространство для дискуссий на площадке «Точка кипения».

Есть также театр «ЗАживое», в котором участвуют молодые люди с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями ментального развития.

Это моя вторая работа, еще я работаю в центре для людей с ментальной инвалидностью. То, как здесь все выстроено, очень важно для меня как для специалиста. Если не будет этого места, значит, и никакой перспективы тоже нет. Это очень важно, — продолжает Алена. —Другого такого центра в России больше нет. Будет большая потеря для города, если его не станет.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Одна из посетительниц музея видела выступления Ельцина вживую в свердловском Доме политического просвещения

Музей Бориса Ельцина чаще всего посещают туристы, впервые оказавшиеся в городе, а вот в само пространство часто заходят жители Екатеринбурга. Кинопоказы, лекции, выставки арт-галереи и прохладный микроклимат при аномальной жаре +35 — неплохие стимулы, чтобы побыть внутри. По словам сотрудницы, всем почему-то особенно нравится картина Эрика Булатова в финальной части экспозиции. Огромное изображение на стене с надписью «Свобода».

Пока мы говорим, маленький мальчик, толкающий маму к выходу, спрашивает:

— Это что, музей первого президента на планете?

— Нет, первого президента России.

— И как его зовут?

— Борис Николаевич Ельцин.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Кто и почему предлагает закрыть Ельцин Центр

О возможном начале проверки Ельцин Центра на статус иноагента сообщили 15 июня в связи с запросом депутата Государственной думы Андрея Альшевских. Спустя несколько дней Минюст заявил, что для признания Ельцин Центра иностранным агентом недостаточно законных оснований. Дело в том, что ЕЦ был создан на основании федерального закона № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», поэтому на центр не распространяются положения закона «О некоммерческих организациях». В законе об иноагентах подчеркнуто, что государственную организацию признать иноагентом нельзя.

Заместитель исполнительного директора Центра Людмила Телень заявила, что в ЕЦ спокойно относятся к проверке и руководство уверено, что «проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может». Финансовая отчетность «абсолютно прозрачна» и публикуется на официальном сайте.

NEWS.ru отправил официальный запрос в пресс-службу Ельцин Центра на имя Людмилы Телень и программного директора Дениса Корнеевского. Но, к сожалению, руководство Центра отказалось от комментариев и уточнило, что позиция Центра была высказана ранее.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Публичные заявления с критикой Ельцин Центра появлялись и раньше. Так, Владимир Соловьев в 2022 году назвал Ельцин Центр сатанинским капищем. Александр Бородай призвал закрыть его, а сотрудников проверить органам государственной безопасности. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал Ельцин Центр храмом тоталитарной секты. Певица Виктория Цыганова 10 июня заявила, что «в Ельцин Центре гнездится много темных либерастов». Это, впрочем, не помешало певице выступать на его сцене.

После этих событий в Центр отправился Владимир Мединский, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению. По словам пресс-службы Центра, разговор с руководством проходил за закрытыми дверями, детали разговора не разглашаются.

«Здесь нет иноагенства, здесь наша история»

По мнению жителя Екатеринбурга Глеба, который пришел в Ельцин Центр со своей девушкой, «здесь нет иноагенства, здесь наша история».

Тут флагов России больше, чем во всем остальном городе! Здесь нет русофобии, нет проамериканских настроений, просто реликвии своего времени, когда страна зажила новой жизнью. Вон ковбойские сапоги Ельцина стоят.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

— В Нижнем Новгороде депутаты КПРФ начали возведение Сталин Центра. Как относитесь к идее?

— Ужасная идея. Коммунисты... Их жаба душит, что у нас есть такой хороший центр, а в честь их лидеров ни одного центра построить нельзя. Потому что у них меньше плюсов, чем у Бориса Николаевича, — считает Глеб.

«Нужно выгнать либералов? Хорошо. А здание-то зачем закрывать?»

По-другому смотрит на ситуацию вокруг Ельцин Центра 40-летний житель Екатеринбурга Константин.

На пустом месте ничего не бывает. Если проверки начались, значит, там что-то есть. Я знаю, что их поддерживали иноагенты, что там проходят какие-то собрания. Но мне нравится заходить в Центр, раньше я там в шахматы играл. Если там есть либералы, нужно просто принять меры. Нужно выгнать либералов? Хорошо. Давайте выгоним либералов. А здание-то зачем закрывать?

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Некоторые политологи называют Екатеринбург самым оппозиционным городом России. Здесь проходили крупные митинги, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) едва не получил срок за дискредитацию ВС России.

«Великая Отечественная война описана в музее Ельцина хорошо. Всё что идет дальше — конкретное вранье, — рассказывает молодой житель Екатеринбурга Никита. — Например, про чеченскую войну. Его не стоит закрывать, его просто нужно переименовать».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru 19-летний Кирилл приходит в Ельцин Центр, чтобы поиграть в пинг-понг с друзьями и поучаствовать в соревнованиях Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru 19-летний Кирилл приходит в Ельцин Центр, чтобы поиграть в пинг-понг с друзьями и поучаствовать в соревнованиях Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

— Что думаете про высказывания Владимира Соловьева о том, Ельцин Центр — это сатанинское капище, а жители города должны быть более патриотичные?

— В Екатеринбурге много патриотов. Наезды на наш город необоснованные.

«Центр не заслуживает статуса иноагента»

По мнению одной из сотрудниц Ельцин Центра, «это единственное место свободы в городе».

— И просто уникальное место. Здесь можно строить диалог между людьми разных взглядов. Недавно проходил фестиваль «Слова и музыка Свободы», до этого проходили лекции по истории сталинизма.

— Ощущается давление на Ельцин Центр?

— К сожалению, да. Но возможно, некоторые мероприятия закрываются по другой причине. Важно иметь место, где ты можешь чувствовать себя комфортно и не бояться высказывать свое мнение. Здесь ведь не только образовательный центр, но еще и торговый центр. Многие люди приходят из-за самого пространства. Центр не заслуживает статуса иноагента.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Пространство Ельцин Центра

Сейчас в Екатеринбурге проходит главная промышленная выставка России «Иннопром-2023». В связи с этим событием город посетили премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие государственные лица. Ельцин Центр тоже стал частью глобального мероприятия, как и в предыдущем году. Похоже, статус иноагента Ельцин Центру не грозит.

Как заявил депутат Андрей Альшевских, отправивший запрос в Минюст, «у ведомства нет полномочий даже подступиться к Ельцин Центру. Поэтому его двери пока остаются открыты, а люди могут сделать селфи с памятником Ельцина и узнать, как в 1991 году появилась Конституция страны, в которой они живут.

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