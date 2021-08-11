ВВС России получат свыше 60 самолётов и вертолётов к концу года

В распоряжение российской армии поступят свыше 60 единиц авиационной техники и 200 модернизированных воздушных судов. Военно-воздушные силы получат их до конца 2021 года. Об этом сообщил командующий ВВС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов, передаёт «Красная звезда».

Дронов перечислил такие модели самолётов, как Су-30СМ, Су-35С, Су-57, Су-34, Ил-76МД-90А, а также вертолёты Ми-28НМ, Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН. Он добавил, что на всех образцах используются новейшие системы индивидуальной защиты, большое внимание направлено на повышение выживаемости в воздухе, снижение радиолокационной заметности, на автоматизацию управления самолётом и вооружением.

Все образцы проходят апробацию в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, и по полученным результатам оперативно проводятся необходимые доработки, — сообщил генерал-лейтенант.

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что уникальность разработанных в РФ новых видов вооружения была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.