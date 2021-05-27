Путин: уникальность нового оружия России подтвердилась в боях в Сирии

https://static.news.ru/photo/60f3795e-beeb-11eb-9abc-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что уникальность разработанных в РФ новых видов вооружения была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии, — цитирует главу государства агентство.

Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК также отметил, что растущую роль в военном деле играет применение крылатых ракет, что показал анализ конфликтов. Вооружённые силы России должны быть в полной мере снабжены высокоточным оружием большой дальности — крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях зенитно-ракетного комплекса С-500. По словам президента, эти ЗРК скоро начнут поступать на вооружение российской армии.