https://static.news.ru/photo/990e4a68-c40f-11e9-9975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя Национального родительского комитета Пётр Попов назвал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова о введении «первосентябрьского капитала» для российских семей замечательной идеей.

Если государство будет осуществлять такую форму поддержки, то это было бы важным и социально значимым элементом в жизни ребёнка, — считает Попов.

Он подчеркнул, что похожие меры есть в некоторых регионах РФ. Детям из малообеспеченных семей предоставляют необходимый комплект для обучения в школах: тетрадки, ручки, карандаши, линейки, портфели и школьную форму.

Попов считает, что идею необходимо доработать с точки зрения финансово-экономического обоснования и разобраться в том, средства какого бюджета будут участвовать в этом проекте, информирует « Москва 24 ».

Может быть накопительная форма из Фонда социального страхования, и по итогам каждого первого сентября ребенку эти деньги выделяются на покупку комплекта, — предположил Попов.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил разработать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его мнению, «первосентябрьский капитал» должен покрывать расходы на сбор детей в школу, писал News.ru.