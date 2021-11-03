Вузы определились с форматом обучения студентов

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Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал высшим учебным заведениям проводить обучение студентов в смешанном формате. Планировать занятия таким образом можно с 8 ноября.

Соответствующее письмо в администрации вузов опубликовал в Facebook ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом, — говорится в письме.

Российские вузы с 8 ноября переходят на дистанционное обучение в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой. Сессии также можно будет проводить в дистанционном формате.

Ранее сообщалось. что Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова с 8 ноября возвращается к очным занятиям. Частично будет применяться дистанционная форма обучения. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.