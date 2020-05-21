Вузам могут разрешить перевести больше «платников» на бюджет

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Высшим учебным заведениям могут разрешить перевести на вакантные бюджетные места больше студентов-отличников, которые учатся на платной основе. С такой инициативой выступило министерство образования и науки.

О таких планах рассказал глава ведомства Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания у президента Владимира Путина по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

Он отметил, что такие вакантные места на втором и последующих курсах имеются практически в каждом вузе. Таким образом, университетам предложено «предоставить более широкие возможности», передаёт «Интерфакс».

Кроме того, министр предложил увеличить число бюджетных мест в вузах за счёт тех, которые не были распределены по итогам конкурса прошлого года. Увеличение, по его словам, может составить 11 тысяч мест, это 3,5% дополнительно.

Фальков также проинформировал, что Минобрнауки разрешит вузам перенести сроки экзаменов, которые нельзя провести онлайн.

Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об отмене выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах. Аттестация будет проходить по текущим оценкам. Тем не менее, выпускники, желающие поступать в вуз в текущем году, смогут сдать Единый госэкзамен.