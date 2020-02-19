https://static.news.ru/photo/69079424-531f-11ea-9bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Невский районный суд удовлетворил административное заявление в отношении Анны Рыбаковой, сбежавшей из инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге. Инстанция приняла решение о принудительной госпитализации девушки на фоне предпринимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса.

Исполнение постановления суда возложено на судебных приставов. Сама Рыбакова на заседании не присутствовала. Её интересы представлял адвокат по назначению.

Суд принял решение о принудительной госпитализации «в связи с необходимостью скорейшего рассмотрения и учитывая общественную опасность, которою может нести данное лицо». В результате Рыбакова должна будет оставаться в инфекционной больнице не менее чем до 24 февраля, передаёт «Интерфакс Северо-Запад».

Как писал NEWS.ru, жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую с коронавирусного карантина, вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга.

Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.