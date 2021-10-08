Второклассников в Бурятии заставили весь урок стоять на ногах

В Сотниковской средней школе в Бурятии ученики второго класса весь урок провели стоя. Такое наказание для детей придумал учитель бурятского языка, сообщает «МК в Бурятии».

Новые методы воспитания детей появились в Сотниковской СОШ. Два дня тому назад учитель бурятского языка заставил второклассников стоять на ногах весь урок, а это 40 минут, — сообщил один из пользователей соцсетей.

Преподаватель заявил, что дети преувеличивают, но класс с ним не согласен. В администрации школы и региональном управлении Минобрнауки от комментариев отказались.

В Интернете мнения разделились. Кто-то поддерживает учителя и говорит, что в таком наказании нет ничего страшного, другие рекомендуют пообщаться с ним и всё выяснить, а некоторые защищают детей.

Что от них хотел учитель?! Какой урок преподать? Посмотрела бы, как вы заговорили бы, если дело касалось ваших детей, — заявила одна из пользователей Интернета.

Ранее сообщалось, что школы Екатеринбурга и Казани планируют оснастить нейросетью, которая будет прослушивать происходящее в учреждениях. По словам замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, на деле это будет дистанционной тревожной кнопкой.