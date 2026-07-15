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15 июля 2026 в 05:45

Второй год живем без компота — все сливы уходят на эту грузинскую аджику: спасение для самого безнадежного мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Если у вас завал слив, не варите компот. Сделайте эту аджику — она улетит быстрее, чем шашлык.

Ингредиенты

Сливы — 1 кг, чеснок — 1 головка, соль — 100 г (по вкусу), сахар — 50 г, кинза — 50 г, уксус винный — 50 мл, хмели-сунели — 2 ст. л., перец красный жгучий — 1 шт., вода — 250 мл (или сколько потребуется).

Как готовлю

Сначала мою сливы, удаляю косточки и засыпаю их в кастрюлю с водой. Варю на среднем огне, пока кожица не начнет лопаться, минут 10–15. Тем временем мелко рублю кинзу и чеснок, перец чищу от семян. Сливы пробиваю блендером прямо в кастрюле в однородное пюре. Важно уварить массу до загустения, постоянно помешивая. Добавляю соль, сахар, уксус, хмели-сунели, рубленую зелень и чеснок. Томлю еще 5 минут, разливаю по стерильным банкам. Закрываю крышками, укутываю полотенцем до остывания. Все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сливы дают нежную кислинку, орехи — маслянистость. Текстура получилась густой, как хорошая сметана. Рекомендую подавать прямо к мясу с огня — шашлык заиграет по-новому.

Проверено редакцией
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Грузия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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