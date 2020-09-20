Второй адвокат Ефремова подал жалобу на приговор

Адвокат Роман Филиппов, недавно ставший вторым новым защитником Михаила Ефремова, сообщил, что подал жалобу на приговор.
Жалобы обе уже поданы, — отметил юрист.
Он подчеркнул, что суд получил жалобу три дня назад (17-го сентября).
18 сентября другой защитник артиста Владимир Васильев подал жалобу в Пресненский суд Москвы. Юрист рассчитывает, что Ефремов получит условный срок в связи с признанием им вины,
Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.
9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Эльманом Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист рассказал, что Пашаев его подставил.
Публичное поведение Пашаева по отношению к клиенту привлекло внимание не только общественности, но и Министерства юстиции РФ. Именно Минюст направил своё представление в Адвокатскую палату о лишении Пашаева статуса адвоката. 18 сентября он был этого статуса лишён, писал NEWS.ru.
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