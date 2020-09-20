Второй адвокат Ефремова подал жалобу на приговор

https://static.news.ru/photo/28f770d4-fb76-11ea-9e9b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Роман Филиппов, недавно ставший вторым новым защитником Михаила Ефремова, сообщил, что подал жалобу на приговор.

Жалобы обе уже поданы, — отметил юрист.

Он подчеркнул, что суд получил жалобу три дня назад (17-го сентября).

18 сентября другой защитник артиста Владимир Васильев подал жалобу в Пресненский суд Москвы. Юрист рассчитывает, что Ефремов получит условный срок в связи с признанием им вины, сообщает ТАСС.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Эльманом Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист рассказал, что Пашаев его подставил.

Публичное поведение Пашаева по отношению к клиенту привлекло внимание не только общественности, но и Министерства юстиции РФ. Именно Минюст направил своё представление в Адвокатскую палату о лишении Пашаева статуса адвоката. 18 сентября он был этого статуса лишён, писал NEWS.ru.