Всю жизнь готовили кексы неправильно — вот лучший рецепт овсяной вкуснятины

Овсяный кекс — это легкий и полезный десерт, который легко адаптировать под любые вкусы. Можно добавить любую начинку, и всегда получится вкусно. Мы предлагаем вариант с грушей — нежный и ароматный, с тонкой корицей, на 131 калорию на 100 граммов. Идеальный выбор для полезного перекуса или завтрака с чашкой чая.

Для приготовления взбейте 2 белка до устойчивой пены, аккуратно введите 100 мл обезжиренного кефира, 160 г овсяной муки (можно смолоть овсяные хлопья), 1,5 ч. л. разрыхлителя и корицу или ванилин по вкусу. Одну среднюю грушу очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто. Вторую грушу нарежьте тонкими слайсами и используйте для украшения сверху. Выложите тесто в силиконовую форму для кексов и выпекайте в духовке при 180 °C около 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.