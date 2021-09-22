«Всё перепутали»: на участке в Дагестане «выиграли» «Зелёные»

На одном из избирательных участков Дагестана партия «Зелёные», по данным сайта ЦИК, набрала 98%, в то время как «Единая Россия» не получила ни одного голоса. В местном избиркоме объяснили произошедшее технической ошибкой, пишет «Подъём».

На аномальные результаты обратил внимание председатель движения наблюдателей «Голос» (признано властями РФ иноагентом) Александр Грезев.

Какая боль случилась на УИК 1521 в Дагестане. Всё перепутали и «Зелёным» нарисовали 1617 голосов (98%), а «Единой России» ничего не оставили, — написал он в Facebook.

В пресс-службе республиканской избирательной комиссии заявили , что при вводе данных произошла техническая ошибка, в результате которой «Зелёные» получили голоса «другой партии».

Официальные данные на сайте ЦИК. Пресс-служба данным вопросом занимается и собирает документы, в ЦИК разъяснения были отправлены, и чуть позже будет дан официальный ответ, — сообщили там.

При этом на сайте ЦИК до сих пор указано , что «Зелёные» победили с 98% голосов. На остальных участках партия набрала не больше 2%, в то время как «Единая Россия» — больше 80%.

По итогам выборов в Госдуму по всей стране «Единая Россия» лишилась 19 мест. Партия получит 324 мандата, тогда как в предыдущем созыве у неё было 343 кресла. Меньше мандатов также получит ЛДПР (21 место против 39 в предыдущем созыве). КПРФ, напротив, увеличила количество мест на 15 и займёт 57 кресел (было 42). Больше мандатов получила и «Справедливая Россия — За правду», у которой будет 27 представителей в нижней палате парламента (было 23).

«Новые люди», которые впервые прошли в ГД, получат 13 мест. Партия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат. По одному креслу оставили за собой «Гражданская платформа» и «Родина». Также в парламенте будет пять самовыдвиженцев (до этого был только один).