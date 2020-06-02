Вспышка коронавируса произошла в доме ребёнка в Воронеже

Прокуратура Воронежской области сообщила о массовом заражении коронавирусом в областном доме ребёнка. COVID-19 выявили у трёх работников и шести воспитанников учреждения.
Инфицирование зафиксировали 30 мая,
Все пациенты переносят болезнь бессимптомно. Все работники и воспитанники сдают анализы на COVID-19.
Сотрудники местного СК начали проверку по факту вспышки заболевания.
По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ скончались 5037 пациентов с коронавирусом.
Как ранее писал NEWS.ru, руководство России считает, что «остатки» пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) не повлияют на явку во время голосования по поправкам к Конституции РФ.
В ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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