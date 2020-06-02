Вспышка коронавируса произошла в доме ребёнка в Воронеже

https://static.news.ru/photo/c34c0bf0-a4e5-11ea-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Воронежской области сообщила о массовом заражении коронавирусом в областном доме ребёнка. COVID-19 выявили у трёх работников и шести воспитанников учреждения.

Инфицирование зафиксировали 30 мая, передаёт РИА Новости. В настоящий момент все дети изолированы в специальное отделение дома ребёнка. Всего на территории учреждения остаются 57 малышей.

Все пациенты переносят болезнь бессимптомно. Все работники и воспитанники сдают анализы на COVID-19.

Сотрудники местного СК начали проверку по факту вспышки заболевания.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ скончались 5037 пациентов с коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство России считает, что «остатки» пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) не повлияют на явку во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность.