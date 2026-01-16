Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 09:31

Всплыла неожиданная деталь в деле о смерти Скляра

MK.RU: незадолго до смерти Скляра в его дом приезжали полицейские

Алексей Скляр Алексей Скляр Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Незадолго до смерти бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра в его дом приезжали полицейские, пишет MK.RU. По информации издания, спустя несколько дней после Нового года жена чиновника пожаловалась в полицию, что ее удерживают и ограничивают в передвижениях.

В материале говорится, что супруги часто ссорились, несмотря на рождение долгожданного сына, случившееся чуть больше месяца назад. Издание приводит слова приятелей семьи, которые назвали жену Скляра излишне эмоциональной. По их мнению, уроженка Нальчика не раз подавала на развод, часто уходила из дома после ссор, а однажды уехала в гостиницу будучи беременной.

Сам Скляр, отмечается в публикации был удивлен приезду полицейских, прибывшим ранним утром, так как спал в это время. Издание пишет, что на следующий день супруга экс-чиновника собрала вещи, забрала ребенка и уехала к родителям в Нальчик, перестав отвечать на звонки. Новость о смерти мужа, сказано в материале, застала ее именно там.

О смерти Алексея Скляра стало известно 15 января — прибывшие в его дом обнаружили открытую дверь, а возле порога — тело. Перед самоубийством бывший замминистра труда разослал друзьям сообщения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Россия
чиновники
смерти
ссоры
жены
