Всероссийскую перепись населения перенесли на период с 15 октября по 14 ноября, передаёт ТАСС со ссылкой на Росстат.

Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения. В пресс-службе Росстата добавили , что для организации мероприятия будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования.

Ранее сообщалось, что правительство России определило сроки переписи населения. На сайте мероприятия сообщалось, что она пройдёт с 1 по 31 октября. Уточнялось, что в указанный период будет проводиться основной этап переписи, а на отдалённых и труднодоступных территориях она планировалась в период с 1 июля по 20 декабря.

Также сообщалось, что предварительные итоги будут обнародованы Росстатом в апреле 2022 года, а окончательные — в четвёртом квартале.

На данный момент информация на официальном сайте не обновлялась.

Изначально перепись населения планировалось провести в октябре 2020 года, но из-за коронавируса она дважды переносилась — сначала на апрель, а затем на сентябрь 2021 года.

Позднее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переносе мероприятия на октябрь. Это было сделано по инициативе Совфеда, где отметили, что перепись может совпасть с избирательной кампанией в Госдуму.