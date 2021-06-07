Путин поручил перенести перепись населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения. Мероприятие могут провести в октябре 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Поручение
19 мая зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак выступил с инициативой перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он пояснил, что перепись, запланированная на август-сентябрь, пересекается с избирательной кампанией в Госдуму, которая начнётся в июне и продлится до сентября.
Позднее президент РФ Владимир Путин поддержал идею «Единой России» перенести перепись населения на октябрь.