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Путин поручил перенести перепись населения

16:17, 07 июня 2021
Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения. Мероприятие могут провести в октябре 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Поручение было направлено МВД, правительству, Росгвардии, Минюсту, СВР, ФСБ, Минобороны и другим профильным ведомствам. Отмечается, что оно должно быть исполнено до 1 июля 2021 года. Кроме того, о переносе даты переписи обязательно нужно известить граждан страны.

19 мая зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак выступил с инициативой перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он пояснил, что перепись, запланированная на август-сентябрь, пересекается с избирательной кампанией в Госдуму, которая начнётся в июне и продлится до сентября.

Позднее президент РФ Владимир Путин поддержал идею «Единой России» перенести перепись населения на октябрь.

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