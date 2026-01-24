Всего три ингредиента: творог, яйцо, сахар. Выпекаю тающие во рту сырники-печенья. Готовятся за мгновение

Всего три ингредиента: творог, яйцо, сахар. Выпекаю тающие во рту сырники-печенья. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального завтрака, полезного перекуса или вечернего чаепития. Получается обалденная вкуснятина: нежные, воздушные и пористые внутри, с тонкой золотистой и слегка хрустящей корочкой снаружи творожные облачка, которые просто тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г сухого творога, 1 крупное яйцо, 2 ст. л. сахара, немного растительного масла для жарки (или пергамент для запекания). Творог тщательно разомните вилкой, добавьте яйцо и сахар. Хорошо перемешайте до однородной, гладкой массы. Сформируйте небольшие круглые лепешки. Для жарки: разогрейте сковороду с маслом, обжарьте сырники на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяности. Для запекания: выложите на противень с пергаментом и выпекайте 15–20 минут при 180 °C. Подавайте со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

