24 января 2026 в 13:58

Эксперт предрекла массовое банкротство ресторанов в Киеве

Ресторанный эксперт Насонова: до весны в Киеве могут закрыться 20% заведений

Массовое закрытие киевских ресторанов произойдет в ближайшие месяцы, заявила ресторанный консультант Ольга Насонова. В беседе с украинским изданием «Страна.ua», до весны могут прекратить работу до 20% заведений.

Декабрь не принес желаемого объема посещений, а январь оказался вообще просто катастрофическим, — рассказала Насонова.

Согласно ее данным, лишь около 10% ресторанов, так называемая «золотая лига», продолжают стабильно работать. Эти заведения остаются рентабельными, несмотря на кризис, но их доля на рынке невелика. Появилась на рынке и новая тенденция — временные закрытия, когда рестораны приостанавливают работу из-за нерентабельности.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что почти шесть тысяч жилых зданий в Киеве вновь остались без тепла. Большинство из этих домов уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Причину Кличко раскрывать не стал, сроки восстановления теплоснабжения неизвестны. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что без электричества в Киеве и Чернигове остались более 1,2 млн потребителей.

рестораны
Киев
Украина
кафе
