Дания попросила НАТО обратить внимание на Арктику

Дания попросила Североатлантический альянс обратить особое внимание на Арктику, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. По ее словам, которые передает tv2.dk, в НАТО поддержали Копенгаген.

Теперь мы будем дальше обсуждать, как именно это будет выглядеть, — добавила Фредериксен.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что истинная цель учений НАТО в Арктике заключается в установлении контроля над Северным морским путем. Он отметил, что официальная легенда маневров, связанная с отражением российской угрозы, является лишь прикрытием.

Также сообщалось, что американские военные недостаточно подготовлены для самостоятельных операций в Арктике. Эксперты заявили, что их навыки действий в условиях холода уступают возможностям североевропейских союзников по НАТО. По информации журналистов, слабости американских подразделений проявились на учениях НАТО Joint Viking, прошедших в марте 2025 года на севере Норвегии. Источник рассказал, что организаторам пришлось просить финских резервистов, исполнявших роль условного противника, «поддаваться» американцам.