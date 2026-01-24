Российская лыжница вышла в четвертьфинал в спринте на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева пробилась в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе. В квалификации спортсменка показала результат 4:01,2 и заняла 29-е место, обеспечив себе выход в следующий раунд соревнований.

Лучший результат в квалификации показала шведка Линн Сван, преодолевшая дистанцию за 3:46,0. Второе место заняла представительница Швейцарии Надине Фендрих, уступившая лидеру 1,9 секунды, третьей стала Ясми Йоэнсуу с отставанием 4,4. Четвертьфинальные забеги стартуют в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашения на Олимпиаду-2026. Вместе с ними приглашения получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Олимпийские игры пройдут 6–22 февраля.

До этого норвежский обозреватель Ян Петтер Салтведт предположил, что Коростелев будет претендовать на олимпийскую медаль. Он добавил, что шансы небольшие, но они есть, особенно на дистанции 10 километров. Что касается Непряевой, то, по мнению обозревателя, она вряд ли попадет в топ-6.