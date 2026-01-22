Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде

Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашения на Олимпиаду-2026

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашения на Олимпиаду-2026, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Они были приглашены в среду 21 января.

Вместе с ними приглашения получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Они также приняли их. Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

До этого бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Алексей Петухов заявил, что Коростелев и Непряева смогут побороться за медали на Олимпиаде — 2026. Спортсмен подчеркнул, что первым подобным опытом для них стал Кубок мира. По словам Петухова, надеяться стоит на везение и хорошую подготовку.

Ранее норвежский обозреватель Ян Петтер Салтведт заявил, что Коростелев будет претендовать на медаль Олимпийских игр-2026. Он добавил, что эти Игры дадут основу для будущих успехов Непряевой.

Тем временем заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что показ Олимпийских игр-2026 в России принесет большую пользу. Она подчеркнула, что сама обязательно будет смотреть Олимпиаду.