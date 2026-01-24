Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 14:08

Москвичам сообщили о самой холодной ночи с начала зимы

Метеоролог Позднякова: в Москве минувшей ночью температура опускалась до –17

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ночь на субботу, 24 января, в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура опустилась до –17 градусов в городе и до –28 — в Подмосковье.

Ночь на 24 января в Москве оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне, — отметила она.

Ранее Позднякова сообщила, что прошедший 2025 год в Москве оказался крайне пасмурным — солнца было меньше нормы семь месяцев подряд, включая летние. Сославшись на данные обсерватории МГУ, она отметила, что за весь год солнце светило 1676 часов, что составляет 96% от нормы. Особенно отличился декабрь, когда оно появилось всего на пять часов при норме в 18 часов.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фoбoс» Михаил Леус сообщил, что в Республике Коми зафиксированы самые высокие сугробы. Высота снежного покрова в регионе достигла 76 сантиметров. Также высокие сугробы наблюдаются в Нижегородской области — там снежный покров составляет 60 сантиметров.

