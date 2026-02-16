Зимняя Олимпиада — 2026
Всегда возвращаюсь к рецепту блинов на молоке: перепробовала десятки, этот лучший — не прилипают

Фото: D-NEWS.ru
Всегда возвращаюсь к этому рецепту блинов на молоке! Перепробовала десятки, этот, несомненно, лучший. Блинчики не прилипают к сковороде, легко переворачиваются, получаются тонкими, с аппетитными дырочками.

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 3 яйца, 200–250 г муки (около 1,5 стакана), 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте примерно половину молока и всю муку. Взбейте до получения гладкого густого теста. Это ключевой момент! Затем тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте оставшееся молоко. В конце добавьте растительное масло и снова хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре — мука окончательно разойдется, и блины будут еще нежнее.

Разогрейте сковороду на сильном огне. Перед первым блином слегка смажьте ее маслом. Следующие блины жарьте, не смазывая сковороду, — масла в тесте достаточно. Складывайте готовые блины стопкой, смазывая каждый сливочным маслом для мягкости.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог с кефирной заливкой: такой же простой, как шарлотка, но более сочный и влажный.

Проверено редакцией
