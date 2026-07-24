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24 июля 2026 в 19:46

Все смешали — и готово: летний ужин из кабачков с курицей — просто режу кубиком и ставлю в духовку

Фото: D-NEWS.ru
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Летний ужин из кабачков с курицей — это идеальное решение для жаркого дня, когда не хочется стоять у плиты, ведь все ингредиенты просто нарезаются кубиком, смешиваются с яйцами и сметаной, а затем запекаются в духовке.

Ингредиенты: 2 кабачка, 2 куриных филе, 2 помидора, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец, любимые травы, 50 г сыра. Кабачки, курицу и помидоры нарежьте кубиками, смешайте в миске с яйцами и сметаной, посолите, поперчите. Выложите массу в смазанную маслом форму, запекайте 35–40 минут при 180 градусах, за 5 минут до готовности посыпьте тертым сыром.

Совет: используйте молодые кабачки с тонкой кожурой, чтобы нарезать их без чистки. Совет: добавьте в смесь сушеный чеснок и тимьян для более яркого аромата. Подавайте с зеленью и свежим хлебом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить запеканку из кабачков с курицей. Получилось сочное, сытное блюдо без лишнего масла и хлопот. Совет: для хрустящей сырной корочки смешайте тертый сыр с панировочными сухарями в пропорции 1:1 и посыпьте блюдо за 10 минут до готовности.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны «Веер» с фаршем.

Проверено редакцией
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