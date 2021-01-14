В школах всех регионов РФ возобновится очное обучение с 18 января

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В школах во всех регионах России с 18 января возобновится очное обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С понедельника 18 января школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают двери и возобновляют традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах страны, — заявил Кравцов на брифинге в правительстве.

Он пояснил, что большинство российских школ уже вернулось к привычному формату обучения. Министр отметил, что данный факт свидетельствует об эффективности совместной работы с регионами по защите здоровья граждан. Что касается десяти школ, которые пока не готовы к переходу на очное обучение, то они остаются на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Кравцова, в последнее время социальных сетях и родительских чатах распространялась информация о переходе школ на дистанционную работу в постоянном режиме и что удалёнка останется навсегда. Министр подчеркнул, что это только слухи и они не соответствуют действительности.

Ранее NEWS.ru писал, что учащиеся 1–11-х классов московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Подчёркивается, что как и в первом полугодии, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции весь класс будет временно переведён обратно на дистанционное обучение.