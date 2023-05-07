«Все рухнет»: Герой России назвал сроки разгрома ВСУ в Артемовске Герой России Липовой: ВСУ в Артемовске будут разгромлены в течение недели

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины будут разгромлены в Артемовске в течение недели, если российские бойцы будут обеспечены необходимыми боеприпасами и оружием, высказал NEWS.ru мнение Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, такой сценарий возможен, если президент Украины Владимир Зеленский не бросится спасать населенный пункт во время контрнаступления.

Думаю, что вопрос взятия Артемовска, если Зеленский спешно не бросится спасать город контрнаступлением, при наличии соответствующего обеспечения российских сил решится максимум за неделю и ВСУ окажутся разгромленными, — сказал Липовой.

Он добавил: как только все опорные пункты ВСУ рухнут, российские силы смогут выйти в тыл украинских войск.

Липовой также отметил, что проблему «снарядного голода» ЧВК «Вагнер» удалось решить после заявления предпринимателя Евгения Пригожина о планах вывода подразделений из Артемовска из-за отсутствия боеприпасов и последующего согласования вопроса с Минобороны РФ. Он убежден, что теперь Артемовское направление только усилится.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление Пригожина, сообщившего, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам необходимые боеприпасы и вооружение в том количестве, которое им потребуется. По словам бизнесмена, координировать взаимодействие ЧВК «Вагнер» с военным ведомством будет генерал-полковник Сергей Суровикин.